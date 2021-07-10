شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 327 إصابة بفيروس كورونا والعراق يرصد 39 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 292 مقيما و35 وافدا وذلك فى تراجع لأعداد الاصابات بعد 3 أيام من الارتفاع المتواصل.

وأضافت الوزارة فى تقريرها اليوم أن إجمالى عدد الاصابات بالفيروس بلغ 547497 حالة، وأوضح التقرير تسجيل حالة إصابة واحدة فى القطاع الصحى من بين إجمالى عدد الحالات المعلن عنها اليوم.

ووفقا للتقرير، سجلت الوزارة حالتى وفاة ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة من ظهور الفيروس فى لبنان إلى 7873 حالة، كما حصل 18489 مواطنا أمس على الجرعة الأولى للقاح كورونا ليرتفع إجمالى عدد الحاصلين على الجرعة الأولى مليون و83 ألف و78 حالة، فيما حصل على الجرعة الثانية 17694 مواطنا أمس ليرتفع إجمالى الحاصلين على الجرعة الثانية 587046 شخصا.

فيما سجلت وزارة الصحة العراقية، 6 آلاف و821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة فى عموم البلاد إلى مليون و421 ألفا و746 إصابة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم /السبت/ - أنه تم تسجيل 6 آلاف و106 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالى المتعافين إلى مليون و300 ألفا و517 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 17 ألفا و515 حالة، بعد تسجيل 39 حالة وفاة جديدة.