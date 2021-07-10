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الدفاع السعودية تنفذ توجيها لولي العهد بشأن مواطن مصاب بكورونا في جاكرتا... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإخلاء الطبي الجوي قام بنقل المواطن إلى الرياض في مهمة تجاوزت 20 ساعة متواصلة.

وأوضحت أن ذلك جاء في إطار تنفيذ توجيهات ولي العهد وزير الدفاع بإعادة المواطن المصاب إلى المملكة، لافتة إلى أن إدارة الإخلاء الطبي الجوي(تابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع) قامت بنقل المواطن، في أطول رحلة نقل مصاب بكورونا إلى المملكة.

وتم نقل المصاب عبر طاقم جوي مضاعف "للتعامل مع الحالة"، كما تم خلال الرحلة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة انتشار فيروس .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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