تونس في مواجهة وضع كارثي لفيروس كورونا .. طوارئ طبية وإعانات دولية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقبل يومين قالت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، إن "الوضع الوبائي في تونس كارثي، وتفاقم الوضع الوبائي في فترة وجيزة جعل المنظومة الصحية عاجزة عن التكفل بجميع المرضى القادمين على المستشفيات".

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وأضافت "المنظومة الصحية في حالة انهيار تام أمام تفاقم عدد المرضى، واحتياجات الأكسجين والأدوية الأساسية".

وتابعت بن علية "الوضع الوبائي الآن يمكن أن يوصف بـ"الكارثي".

وأرسلت دول عديدة مساعدات طبية إلى تونس، ومنها مصر، حيث أعلنت الرئاسة التونسية اليوم السبت "وصول طائرتين عسكريتين تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة".

كما أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم، إرسال طائرتين محملتين بالمساعدات والمواد الطبية إلى تونس، حيث تتضمن هذه المساعدات مستشفى ميداني بسعة 200 سرير، مجهزا بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس صناعي.

كذلك أعلنت كل من الكويت وتركيا وتونس عن إرسال مساعدات طبية إلى تونس لدعم النظام الصحي.

وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعرب ولي العهد عن استعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات.

في السياق ذاته، أعلنت ليبيا عن غلق حدودها البرية والجوية مع تونس، لمدة أسبوع، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في اتصال مع الرئيس التونسي عن استعداد ليبيا لمدّ تونس بكلّ ما تحتاجه من معدات طبية لمواجهة جائحة كوفيد-19.

على الجانب الآخر، أقرت الحكومة التونسية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس داخل البلاد، من بينها منع التنقل بين ولايات الجمهورية من 8 إلى 31 تموز/يوليو، وتطبيق قانون الطوارئ الطبية.

وسجلت تونس أمس الجمعة 189 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، في سابقة هي الأولى من نوعها، كمان سجلت 8506 حالات إصابة جديدة، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 482 ألف حالة.

كما تعاني تونس من نقص في اللقاحات المضادة للفيروس، حيث لم يحصل على اللقاح سوى 721 ألف شخص من أصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجلوا للحصول على اللقاح، بحسب بيانات وزارة الصحة.