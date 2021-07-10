شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تجدد تحذيرها: السجن والغرامة حال ارتكاب هذه المخالفة بشأن نقل الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت المديرية العامة للجوازات، تحذيرها لمن يقومون بنقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر”،أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله.

وأضافت “الجوازات” أنه سيتم مصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.