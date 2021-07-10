شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح أفضل الطرق الصحية لحمية «الصيام المتقطع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي طرق “الصيام المتقاطع” لمن يريدون إنقاص وزنهم أو الوصول للوزن المثالي.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن الصيام المتقطع أساليبه متعددة، كالصيام لفترة 16 ساعة والأكل مدة 8 ساعات يومياً.

وأضاف أن من طرق الصيام المتقطع كذلك، الصيام يوم إلى ثلاثة أيام في الأسبوع، أو الصيام يومًا والإفطار يومًا.

وأشار إلى أنه خلال فترة الصيام يمكن التنويع بين، الصيام الشرعي، والصيام عن الأكل فقط ولا مانع من تناول الماء والقهوة.