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هولندا.. إعطاء 17 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا.. إعطاء 17 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 17.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

 

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ180 ألفاً و645 جرعة في اليوم الواحد.

 

ووفقاً لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

 

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 26 أسبوعاً.

 

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 1.74 مليون، والوفيات إلى 18 ألفاً و48 حالة.

 

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و19 أسبوعاً.

 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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