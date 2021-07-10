دولة الإمارات تطلق برنامجا وطنيا للمبرمجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، برنامجا وطنيا للمبرمجين.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "أطلقنا اليوم برنامجاً وطنياً للمبرمجين بالتعاون مع جوجل ومايكروسوفت وأمازون (AWS) وسيسكو وIBM وHPE ولينكدإن وشركة Nvidia وفيسبوك".

وأضاف: "الهدف تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج وإنشاء ألف شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام.. وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم".

وتابع: "البرنامج الوطني للمبرمجين خطوة جديدة لبناء اقتصادنا الرقمي ضمن خططنا الوطنية الجديدة.. العالم يتغير.. وسرعة التغيير الرقمي تتضاعف.. وشكل الاقتصاد سيختلف.. وطبيعة المهن ستتبدل.. والبقاء سيكون للأكثر استعداداً وسرعة ومواكبة للمتغيرات الجديدة في عالمنا".

وحقق قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات مكانة بارزة باعتباره الأسرع نموا في الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات.

ووفق تقرير "قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020"، حقق قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات هذا الإنجاز، مدعوما بارتفاع الاتصال الرقمي والبنية التحتية والنمو الكبير في قطاع الإلكترونيات.

وأظهرت كشوف التنافسية العالمية الصادرة عن كبريات المؤسسات استمرار الإمارات بتحقيق إنجازات ريادية في مجال الاقتصاد الرقمي خلال 2020.

وهو ما يمثل شهادة أممية جديدة في الكفاءة التنافسية لدولة الإمارات وقدرتها على مواصلة تصنيع المستقبل الذي يرسخ التنمية المستدامة.