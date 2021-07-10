مصر.. السيسي يوجه بتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت بوابة الأهرام، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه بتعزيز الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، من أجل تنويع مصادر إمدادات تلك الطاقة المتجددة، بدعوى أن عملية التنمية المصرية تعتمد عليها، بشكل كبير.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وأفادت بأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء أثناء اجتماعه، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، برفقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر المرقبي.

ويشار إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد صرح في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بأن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم.

وجاءت تصريحات السيسي في كلمة في الندوة الدولية التي نظمتها المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، ونشرتها وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال السيسي: "مصر غنية بالموارد الطبيعية وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تؤهلها لتكون واحــدة من أكــــبر منتجي الطاقة المتجددة".