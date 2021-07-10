لطيفة توجه رسالة إلى الملك سلمان وولي عهده بعد ساعات من استغاثتها العاجلة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت لطيفة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "تعجز الكلمات عن شكر سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وسمو سيدى ولى عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لموقفهم المشرف غير المستغرب ومساندتهم المشكوره لبلدى الحبيب تونس في هذه الظروف الصعبة بسبب كورونا".

وكانت لطيفة، أطلقت هاشتاغ "تونس تستغيث"، وقالت: "ياااااااارب استودعتك بلادي وأهلي وناسىي ياااارب لطفك بتونس أنت القادر على كل شىء يا رب العالمين. قلبي واجعني على بلادي يارب كل البلدان تساعد تونس وأملى كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثىي والله شعبنا مايستاهل إلى إحنا فيه".

​وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، الخميس الماضي، إن "المنظومة الصحية في البلاد انهارت، خاصة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة، وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا"، فيما أكدت مسؤولة بالصحة التونسية أن المنظومة الصحية في البلاد وصلت لمرحة الإنهاك بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وبدأت وحدات الحرس الوطني التونسية، أمس الجمعة، في إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى مختلف الولايات في البلاد، تنفيذا للقرار القاضي بمنع التنقل بين الولايات والمدن التونسية. ونقلت قناة "نسمة"، عن حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، أن هناك حالات استثنائية من عملية منع التنقل بين الولايات، على رأسهما مزودي المواد الحيوية والغذائية، شرط إظهار تراخيص تفيد ذلك.

وتوفي حوالي 16 ألف شخص حتى اليوم في تونس نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم 4 آلاف وفاة في آخر شهرين فقط. وبالرغم من تسارع وتيرة الإجراءات الحكومية، إلا أن وتيرة الإصابات ما زالت مرتفعة أيضا، حيث أوصت اللجنة العلمية في البلاد بإجراء حجر شامل لمدة 6 أسابيع تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.