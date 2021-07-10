مسئولة روسية تعلن إعادة الأطفال الروس من أبناء داعش فى سجون سوريا إلى موسكو

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مفوضية الرئيس الروسى لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا، اليوم السبت، أن جميع الأطفال الروس من عائلات تنظيم داعش الذين كانوا في سجون سوريا عادوا إلى البلاد.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) عن كوزنتسوفا قولها "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون"،مضيفة أن بلادها ستبذل قصارى جهدها لإخراج الأطفال الروس من مخيم الهول للاجئين حيث تم بالفعل إرسال وثائق ترحيلهم" .



يذكر أن روسيا بدأت العمل في عام 2017 لتحديد مكان وجود مواطنيها (القصر) الروس في العراق وسوريا وإعادتهم إلى وطنهم، وتم إعادة 341 طفلا من العراق وسوريا إلى وطنهم.