شكرا لقرائتكم خبر عن ركعتين في عشر رمضان وركعتين في عشر ذي الحجة أيهما أفضل؟ ابن عثيمين يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، أوضح من خلاله فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، وهل العمل الصالح في العشر من رمضان أفضل أم في العشر من ذي الحجة.

وقال الشيخ العثيمين، في المقطع، إن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت من العام، وعلى أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس.

وقال ابن عثيمين: “رجل صلى ركعتين في عشر رمضان ، وآخر صلى ركعتين في عشر ذي الحجة ؟

أيهما أفضل ؟ وأجاب الشيخ ابن عثيمين، أن الثاني أفضل.

وتابع الشيخ ابن عثيمين أن هذا غريبا على العوام، ولكن ليس غريبا على أهل العلم، ولذلك على أهل العلم أن يبينوا للناس أن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، أحب إلى الله من العمل الصالح في أي وقت آخر.

يذكر أن المحكمة العليا، أعلنت بالأمس أن دائرة الأهلة أكدت عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الجمعة.

وبذلك يكون اليوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغداً الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.