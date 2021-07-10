مصر... وزير التعليم يعلق على تسريب امتحان اللغة العربية في الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية أن "الامتحان مكون من 16 صفحة، وتصويره كاملا صعب للغاية، وهو موحد لكن بترتيب مختلف للأسئلة وكذلك ترتيب مختلف للإجابات، وبالتالي التصوير ونقل الإجابات لن يجدي هذا غير الغشاشين".

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وتابع أن "ما يتداول لن يؤثر على أي طالب، بل سوف يؤذي من يفعل ذلك ومن يسير خلفه".

وكان طارق شوقي، قد أكد أنه تم ضبط طالب حاول تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن الوزير المصري قوله بأن غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة نجحت في ضبط طالب قام بتصوير الورقة الامتحانية من محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه "لا قلق لأن هذا نموذج من عشرات النماذج المختلفة".

كما عقب وزير التعليم المصري، طارق شوقي، على شكوى طلبة من مختلف المحافظات المصرية من صعوبة امتحان اللغة العربية اليوم السبت.

واعتبر في تصريحات لـ"الوطن" أن "هذا موضوع أكاديمي بحت ولا نود التعليق عليه ولا يجب تناوله من غير المختصين".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في مصر، اليوم السبت، لطلاب الشعبة العلمية، على أن تبدأ غدا الأحد امتحانات الشعبة الأدبية.