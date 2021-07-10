شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان» يُذكر من أراد أن يضحي بهذا الأمر المهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن من أراد أن يضحي فعليه يبادر لأخذ مايحتاج للأخذ منه من الأظافر والشعر قبل غروب شمس اليوم السبت.

وقال الشيخ الخثلان، عبر حسابه في “تويتر”: “تذكير لمن أراد أن يضحي أن يبادر لأخذ ما يحتاج للأخذ منه من الأظافر والشعر (مما يباح أخذه) قبل دخول عشر ذي الحجة بغروب شمس اليوم السبت”.

وأوضح الشيخ الخثلان، أن المراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الأضحية فلا يشمل ذلك الوكيل ولا من يضحى عنه.

يذكر أن المحكمة العليا، أعلنت بالأمس أن دائرة الأهلة أكدت عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الجمعة.

وبذلك يكون اليوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.