شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء صيفية عادية.. «الحصيني» يتوقع موعد نهاية الصيف وبداية الخريف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ موعد نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “مضى أقل من نصف فصل الصيف لهذا العام 1442هـ، والمملكة تعيش أجواء صيفية عادية تتخللها موجات حر، وهي في حدود المعقول وفي ظل المعدلات السنوية”.

وأضاف الحصيني: “ظهور سهيل في 1443/1/16هـ يعني العد التنازلي لرحيل فصل الصيف، ودخول فصل الخريف فعلياً 1443/1/29هـ، وفلكياً 1443/2/15هـ الأربعاء 22 سبتمبر”.