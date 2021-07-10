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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات تكشف عن إعطاء 3.37 مليار جرعة لقاح لكورونا حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 3.37 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.
ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ32.4 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 186.1 مليون حالة، وعدد الوفيات 4.02 مليون.