بيانات تكشف عن إعطاء 3.37 مليار جرعة لقاح لكورونا حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 3.37 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.



ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ32.4 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 186.1 مليون حالة، وعدد الوفيات 4.02 مليون.