سلطنة عمان تحسم الجدل حول ثالث دولة خليجية تطبع علاقاتها مع إسرائيل

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وقال الوسعيدي، في حوار مع "صحيفة الشرق الأوسط"، "كل سلوك قابل للتغيير والتطور إذا توفرت القناعات والإرادة السياسية لذلك بصورة جماعية ومتبادلة وعبر الحوار والتفاهم"، مضيفا: "لا نقود أي أي حوار إقليمي لأنه يجب أن ينبع من دول المنطقة ذاتها".

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، أكد وزير الخارجية العماني دعم بلاده "تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين"، نافياً في الوقت نفسه أن تكون عُمان الدولة الخليجية الثالثة بعد دولتي الإمارات والبحرين التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد ذكرت أن "الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن، تخطط لتوسيع نطاق اتفاقات "إبراهيم" للسلام مع إسرائيل، عبر تشجيع المزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية، مشيرة إلى أن تبني هذه الاتفاقات، يعد بمثابة تحول نادر لسياسة بايدن والديمقراطيين لصالح واحدة من أبرز جهود الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ووقعت إسرائيل اتفاقيات سلام، العام الماضي، مع الإمارات والسودان والبحرين برعاية الإدارة الأمريكية السابقة، برئاسة دونالد ترامب، فيما افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية، في العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي.