شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: زيارة السلطان الأولى للسعودية غدا تفتح آفاقا للتكامل بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على العيسائى، عضو مجلس الدولة فى سلطنة عُمان، أن العلاقة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية كانت وما زالت تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون البنّاء فى معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضى وامتدت إلى وقتنا الحاضر.وفق واس.

وأوضح أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تعطى انطباعًا واضحًا عن قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين وثقلهما السياسى والاقتصادي. مشيرًا إلى أن الزيارة ستفتح آفاقًا أرحب فى التكامل الاقتصادى والاستثمارى من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين وبين القطاع الخاص فى البلدين والنظر فى إقامة مشروعات تعود بالنفع عليهما.

يقوم السلطان هيثم بن طارق بزيارة تعد الأولى له خارج السلطنة منذ توليه منصبه فى يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، يقوم السلطان هيثم بن طارق بأول زيارة إلى المملكة العربية السعودية، غدا وتستمر يوما واحدا. تأتى الزيارة فى توقيت دقيق فى منطقة الخليج، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفق وكالة أنباء السعودية.

ووفق ما نقلت الوكالة السعودية، تهدف الزيارة المرتقبة إلى تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتى البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره فى مختلف المجالات بما يعود على شعبى البلدين بالخير والنماء.

وقالت صحيفة الشبيبة، أن وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء سيرافق السلطان هيثم فى زيارته التى تدوم يوما واحدا، ويستقبله خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.