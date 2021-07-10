لبنان توقف تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بسبب انقطاع الإنترنت والكهرباء

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة التنفيذية للقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلبنان إلغاء فعاليات "ماراتون أسترازينيكا" و"ماراتون فايزر"، والتي كانت مقررة لاستقبال آلاف المواطنين للحصول على اللقاحات.

وأوضحت اللجنة أن قرار الإلغاء جاء لأسباب تقنية ‏تتعلق بانقطاع شبكة الإنترنت والتيار الكهربائي عن معظم مراكز اللقاح، وذلك لأول مرة منذ انطلاق فعاليات التطعيم بلقاح ضد "كورونا" قبل شهور والتي حققت نجاحا كبيرا في زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح.



وكشفت اللجنة أن المواعيد التي تم تحديدها في مراكز التلقيح سيتم تأجيلها تلقائيا ‏إلى الأسبوع المقبل‎، موضحة أن جميع المراكز ستعاود العمل بشكل طبيعي بعد غد /الاثنين/‎.



ويشهد لبنان أزمة حادة في الكهرباء، حيث تراجعت تغذية الشبكة الحكومية إلى أدنى مستوياتها واقتصرت على ساعة أو ساعتين على أقصى تقدير، فيما يضطر أصحاب مولدات الكهرباء إلى إطفائها لساعات طويلة بسبب النقص الحاد في الوقود.



على صعيد متصل، أكد الدكتور فراس الأبيض رئيس مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي لمعالجة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في لبنان)، أن اللقاحات آمنة حتى في ظل انقطاع الكهرباء، موضحا أنه يتم دعم الثلاجات التي يتم تخزين اللقاحات فيها بواسطة مولدين منفصلين وUPS بطاقة عمل 18 ساعة، وتتم مراقبة درجة الحرارة بشكل مستمر داخليًا وخارجيا.