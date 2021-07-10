مصر... ضبط طالب حاول تسريب امتحان الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن الوزير المصري قوله بأن غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة نجحت في ضبط طالب قام بتصوير الورقة الامتحانية من محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه "لا قلق لأن هذا نموذج من عشرات النماذج المختلفة".

يذكر أن إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، عبر تطبيق تليغرام، وزعم البعض أنه امتحان اللغة العربية الذي يؤديه حاليا طلاب الشعبة العلمية داخل اللجان الامتحانية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وتتبعت وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة صورة الامتحان التي تم تداولها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من قام بتصويرها وإخراجها من داخل اللجان حال التأكد من صحتها .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في مصر، اليوم السبت، لطلاب الشعبة العلمية، على أن تبدأ غدا الأحد امتحانات الشعبة الأدبية.