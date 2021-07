قائد شرطة العاصمة الصومالية يتهم حركة "الشباب" بتنفيذ الهجوم الذي نجا منه... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونجا قائد شرطة إقليم "بنادر" التابع للعاصمة الصومالية مقديشو، فرحان محمود قارولي، من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.

وأكدت وكالة "غراوي" الصومالية في تغريدة على "تويتر"،

BREAKING: An explosion heard in #Somalia's capital, Mogadishu with initial reports say the city's police boss Farhan Qarole was targeted. Casualties yet unknown. More soon. pic.twitter.com/UiyGuGeS47