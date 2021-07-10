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قائد شرطة العاصمة الصومالية يتهم حركة "الشباب" بتنفيذ الهجوم الذي نجا منه... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - ونجا قائد شرطة إقليم "بنادر" التابع للعاصمة الصومالية مقديشو، فرحان محمود قارولي، من هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.

وأكدت وكالة "غراوي" الصومالية في تغريدة على "تويتر"،

من عناصر الشرطة الصومالية.

وبحسب المصادر الأمنية الصومالية، فقد نجا قائد شرطة من الهجوم الانتحاري، لكن لم تؤكد المصادر تعرضه لإصابات.

بدوره، اتهم قائد الشرطة الصومالية حركة "الشباب" المسلحة بتنفيذ الهجوم الذي نجا منه، قائلا في منشور عبر صفحته على فيسبوك "لقد نجوت من تفجير نفذه المرتزقة الذين استهدفوا سيارتي"، مضيفا "حركة الشباب ليسوا أعدائي فقط ولكنهم أعداء الشعب أيضا".

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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