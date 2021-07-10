شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: نشهد انتشارا غير مسبوق لسلالتى كورونا "ألفا" و"دلتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة التونسية، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد، وجاء فى بيان الوزارة أن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة (ألفا) و(دلتا) في جل ولايات الجمهورية وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات، وتخوض بلادنا حربا حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف الى جانب فرقنا الصحية".

وجددت الوزارة بحسب " روسيا اليوم" شكرها لعمال قطاع الصحة لقاء مجهوداتهم للتصدي للجائحة "في إطار منظومة صحية أثبتت ولازالت أنها قادرة على تحدي الصعوبات بفضل كفاءة بناتها وأبناءها وبفضل تضامن التونسيات والتونسيين والتعاون المشترك مع أصدقاء بلادنا وأشقاءها".

يذكر أن مصالح الجمارك التونسية كشفت أمس الأربعاء عن دخول 100 ألف متر مكعب من الأكسجين كهبة من الجزائر إلى المصالح الطبية في تونس، لمساعدتها في مواجهة الجائحة.