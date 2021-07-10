ما هي الطرق "الخفية" للحصول على تأثيرات سناب شات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

يتميز تطبيق سناب شات بأنه يحوي العديد من التأثيرات، إلا أن البعض لا يمكنهم الوصول إلى كل هذه التأثيرات بسبب تنوعها واختلافها.



موقع "aitnews" التكنولوجي، استعرض أساليب الوصول إلى تأثيرات عدسات سناب شات الجديدة.

وقال الموقع، إنه يمكن الوصول إلى جميع التأثيرات الجديدة واستعراضها عبر الضغط على زر استكشاف الموجود أسفل الشاشة، حيث ينقلك هذا الزر إلى جميع التأثيرات التي تم تصميمها من قبل مستخدمي سناب شات.

وأيضا يمكن لمستخدم سناب شات، البحث عن التأثير عبر كتابة اسمه مباشرةً أو استعراض جميع التأثيرات الرائجة في التطبيق.

وأوضح الموقع أن المستخدم يمكنه تصميم التأثيرات التي تعجبه، وذلك عبر الضغط على إنشاء العدسة الموجودة بأسفل الشاشة.

تختلف هذه التأثيرات عن تأثيرات العدسات المذكورة بالأعلى، حيث يتم تطبيق تأثير العدسة قبل التقاط الصورة، ويتم تطبيق تأثير الصورة بعد التقاطها، وقد انتشرت هذه الفكرة إلى جميع تطبيقات التقاط الصور.

كما أن مستخدم سناب شات يستطيع الوصول إلى المزيد من الفلاتر صور سناب شات عبر تفعيل خاصية الفلاتر الجغرافية، وهي تأثيرات تكون مرتبطة بمكان معين، ولا يمكن الوصول إليها من أي مكان حول العالم.

وأكد الموقع أنه حتى يقوم المستخدم بتفعيل هذه التأثيرات الجغرافية عليه إعطاء التطبيق صلاحية الوصول إلى مكانه الجغرافي ومتابعته، وبعد ذلك تجد التأثيرات الجغرافية قد ظهرت إلى جانب التأثيرات المعتادة في الشاشة الرئيسية للتطبيق.

وتستخدم بعض الشركات هذه التأثيرات في الدعاية لنفسها، ولذلك يجب أن تتابع الشركات المشهورة والتي تعمل في حملات دعائية عبر سناب شات، ولكن لن تجدها في جميع الأماكن، حيث يجب أن يقوم أحدهم بتصميم هذا التأثير حتى يمكن استخدامه.

وقال الموقع إنه يمكن تحميل وتثبيت التأثيرات عبر الإنترنت بسهولة وذلك من المواقع المختصة بهذه التأثيرات، وتستطيع تثبيت التأثير في هاتفك عبر فحص كود خاص بسناب شات يمكنك الوصول إليه عبر عدسة التطبيق.

وقد يستخدم هذا الكود لنشر تأثير صورة أو تأثير عدسة بحسب ما تفضل، ولذلك تستطيع الوصول إلى الكثير من التأثيرات عبر موقع مثل Lens Studi.