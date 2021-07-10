الإمارات تمنع دخول القادمين إليها من إندونيسيا وأفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يشمل القرار أيضا تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات.

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واستثنى القرار مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات والبلدين، الوفود الرسمية ورجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافة إلى أصحاب الوظائف الحيوية.

ووفقا للوكالة، سيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة.

وذكرت الوكالة أنه يشترط على المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

كما تقرر أيضا منع سفر المواطنين إلى إندونيسيا وأفغانستان.