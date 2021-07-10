ما هو أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة.



وبلغ إجمالي الوفيات أكثر من 4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541، وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950، وحلت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ234458 وإجمالي إصابات 2.567.821.

وفي المرتبة الخامسة جاءت بيرو بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186، تلتها روسيا سادسا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.

وفي المرتبة السابعة حلت بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثامنة بإجمالي وفيات 127756 وإجمالي إصابات 4.268.491.

وفي المرتبة التاسعة حلت كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622، تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.