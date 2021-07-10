أمطار غزيرة بجنوب اليابان.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، السبت، أن السلطات أرسلت طلبات إخلاء لأكثر من 120 ألف ساكن في بعض المقاطعات الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة.



يأتي ذلك بعد أيام فقط من الانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة أتامي الساحلية جنوب غربي طوكيو.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تنبيهاتها بشأن أعلى معدلات هطول الأمطار في 3 مقاطعات بجزيرة كيوشو، مما دفع بعض الحكومات المحلية إلى إصدار أوامر للسكان بالإخلاء.

وقبل أسبوع هطلت أمطار غزيرة على منتجع أتامي وتسببت في انهيارات أرضية أدت إلى سقوط ما لا يقل عن تسعة قتلى وفقد 20.