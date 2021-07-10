اخبار الخليج

دراسة تكشف علاقة كورونا بتراجع عدد المواليد

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف علاقة بتراجع عدد المواليد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن عدد المواليد الجدد في أوروبا والولايات المتحدة انخفض بشكل كبير في بعض الحالات بسبب تفشي (كوفيد-19).

 

وتقول دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن "التغيرات في الخصوبة البشرية ليست واضحة أبدا على المدى القصير نظرا لمدة 9 أشهر من الحمل، ولكن مع استمرار الجائحة، وانخفاض معدلات المواليد أصبحت واضحة على نحو متزايد".

 

ويعتزم الصندوق نشر الدراسة في اليوم العالمي للسكان الموافق 11 يوليو/تموز.

 

وتظهر البيانات الواردة من 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة "انخفاض حاد في الولادات" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق.

 

وفي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 15 التي شملتها الدراسة وحدها، انخفض عدد الأطفال بنسبة 3% في أكتوبر/تشرين الأول، و 5% في نوفمبر/تشرين الثان، و8.1% في ديسمبر/كانون الأول 2020.

 

وتقول راشيل سنو، الخبيرة السكانية الرئيسية في صندوق الأمم المتحدة للسكان: "إن معظم الناس يفضلون أن يكون لديهم عدد أقل من الأطفال في أوقات انعدام الأمن، والسؤال هو، هل لديهم الوسائل للقيام بذلك".

 

وتضيف أن هذا الشرط يمكن تحقيقه بالتأكيد في أوروبا.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا