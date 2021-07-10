دراسة تكشف علاقة كورونا بتراجع عدد المواليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن عدد المواليد الجدد في أوروبا والولايات المتحدة انخفض بشكل كبير في بعض الحالات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وتقول دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن "التغيرات في الخصوبة البشرية ليست واضحة أبدا على المدى القصير نظرا لمدة 9 أشهر من الحمل، ولكن مع استمرار الجائحة، وانخفاض معدلات المواليد أصبحت واضحة على نحو متزايد".

ويعتزم الصندوق نشر الدراسة في اليوم العالمي للسكان الموافق 11 يوليو/تموز.

وتظهر البيانات الواردة من 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة "انخفاض حاد في الولادات" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق.

وفي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 15 التي شملتها الدراسة وحدها، انخفض عدد الأطفال بنسبة 3% في أكتوبر/تشرين الأول، و 5% في نوفمبر/تشرين الثان، و8.1% في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتقول راشيل سنو، الخبيرة السكانية الرئيسية في صندوق الأمم المتحدة للسكان: "إن معظم الناس يفضلون أن يكون لديهم عدد أقل من الأطفال في أوقات انعدام الأمن، والسؤال هو، هل لديهم الوسائل للقيام بذلك".

وتضيف أن هذا الشرط يمكن تحقيقه بالتأكيد في أوروبا.