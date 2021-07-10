تعرف على تطورات كورونا حول العالم اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفاعاً، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 186 مليوناً و854 ألفاً و136 إصابة، السبت.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و35 ألفاً و448 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 170 مليونا و906 آلاف و778 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و735420 بعد تسجيل 952 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91225 بعد تسجيل 35 وفاة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، السبت، تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.

رقم قياسي بوفيات تايلاند

سجلت تايلاند، السبت، رقماً قياسياً في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا بلغ 91 حالة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2625 منذ بدء الجائحة العام الماضي.

وسجل أيضاً فريق العمل المكلف بمكافحة كوفيد-19 في تايلاند 9326 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326832.

قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 1378 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى عدد على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة.

وقالت كوريا الجنوبية، الجمعة، إنه اعتباراً من يوم الإثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في سول والمناطق المجاورة لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة بكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.