شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..شديد الحرارة فى الكويت والسعودية وغائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة في دول الخليج من خلال توقعات مراكز الأرصاد الجوية، فمن المتوقع ان يكون طقس السعودية والكويت شديد الحرارة بينما يكون غائم فى الإمارات

السعودية:

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى اليوم السبت أن يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة في عموم مناطق المملكة ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، مع وجود فرصة لزخات رعدية ومحلية الطابع والشدة على اجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة على أجزاء من المنطقة الشرقية واجزاء من منطقة الرياض إدارياً، بينما تكون الرياح شمالية غربية نشطة على المناطق الغربية وعلى سواحل البحر الاحمر.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة .

وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

الإمارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأماراتية أن يكون الطقس السبت غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الأحد، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 15:13 والمد الثاني عند 00:53 الجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 18:20.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 10:41 الثاني عند الساعة 21:29 الجزر الاول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.