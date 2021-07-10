ما هي حقيقة توقف التطعيم بلقاح استرازينيكا بمصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 10 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية، ما تم نشره بإحدى الصحف الرسمية بشأن توقف التطعيم بلقاح فيروس كورونا "استرازينيكا"، مؤكدة استمرار تلقي المواطنين للقاح استرازينيكا، واللقاحات الأخرى للجرعات " الأولي والثانية"، مؤكدة استمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية.



وأوضحت الوزارة أنه يتم التوسع في الفئات المستحقة وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي بدأت في تصنيع لقاح فيروس كورونا محلياً، في ظل محدودية الإنتاج العالمي.

وأكدت الوزارة أن مصر حصلت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية على أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا خضعت للتحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مشيرة إلى ضخ 610 آلاف جرعة بمراكز اللقاح بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تحليلها.

كما أكدت الوزارة أنه من المقرر استقبال كميات من المواد الخام للقاح سينوفاك بنهاية الأسبوع المقبل تكفي لتصنيع 3 ملايين جرعة بالإضافة إلى استقبال مواد خام تكفي لتصنيع 4.6 مليون جرعة بنهاية شهر يوليو الجاري، كما أنه من المقرر أيضاً استقبال عدد كبير من الجرعات من لقاحي "استرازينيكا" و "فايزر" خلال أيام، حيث سيتم تخصيصها لأغراض السفر.