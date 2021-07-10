شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد دعم بلاده لتونس بالظروف الصحية الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم بلاده الكامل ومؤازرتها للشقيقة تونس شعبًا وحكومةً، خلال الظروف الصحية الاستثنائية التي تعيشها هذه الأيام، بسبب تداعيات وباء (كورونا).

وأشار المنفي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى قدرة الشعب التونسي على تجاوز هذه المحنة بثبات، معبرًا عن وقوف ليبيا جنبًا إلى جنب مع الشعب التونسي الشقيق في محنته، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية.

بدوره، أثنى الرئيس التونسي على الموقف الليبي الداعم لتونس، موكدًا عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.