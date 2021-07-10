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9 قتلى و13 مصابا في حادث مروع شمال شرقي الجزائر

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دبي - محمود عبدالرازق - خلَف حادث مروري مميت، مساء اليوم الجمعة، بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نقل بضائع تسعة قتلى، في ولاية قسنطينة شمال شرقي الجزائر، بحسب بيان للحماية المدنية.

الجزائر -سبوتنيك. وجاء في بيان الحماية المدنية، أنه "في حدود الساعة 19 و 47 دقيقة من مساء هذا اليوم، تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة بالطريق الوطني رقم 27 المكان المسمى واد ورزق ب/ زيغود يوسف، بعد حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة".

وأضاف البيان "خلَف الحادث 09 وفيات تم نقلهم من طرف مصالحنا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي".

وتابع: "كما سجلنا إصابة 13 شخص بإصابات متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم من طرفنا بعين المكان، وتم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى الجامعي قسنطينة، ونقل شخصين من طرف الحماية المدنية لولاية ميلة و شخص نقل من طرف خواص، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية عملياتها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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