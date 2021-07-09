شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تعلن فتح التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، فتح باب التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي، اعتبارا من مساء اليوم الجمعة.

وأشارت الأمانة، عبر تويتر، إلى أنه يمكن التسجيل في المواقع المؤقتة لبيع الأضاحي في مدينة الرياض، ولمزيد من التفاصيل والتسجيل من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).