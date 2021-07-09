شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الغذاء والدواء» يحذر: كريمات تنظيف البشرة الرخيصة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر رئيس لجنة التجميل في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور فهد السديري، اليوم الجمعة، من المخاطر التي قد تسببها منتجات التجميل المغشوشة والرخيصة في مجال العطور أو صالونات الحلاقة.

وأكد خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن بعض كريمات العناية بالبشرة الرخيصة الموجودة في صالونات الحلاقة تحتوي على مواد مسرطنة.

وأضاف أن بعض المنتجات، مثل “الكرياتين” المستخدم في تنعيم الشعر، تحتوي على مواد مسرطنة، مشيرًا إلى أنه يتم مصادرة العديد من هذه المنتجات خلال فترات مختلفة.