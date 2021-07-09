الجزائر تدعم تونس في مواجهة كورونا... "حدودنا وضعتها فرنسا"

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، على رغبة بلاده تقديم الدعم والعون للسلطات الصحية في تونس بهدف القضاء على فيروس كورونا المستجد.

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وأكد الوزير الجزائري في تصريحاته التي نقلها موقع "مزيكا" التونسي، استعداده للانتقال إلى تونس "شخصيا" من أجل العمل على تحقيق هذا الهدف.

وقال بن بوزيد، إنه "لا فرق بين الجزائر وتونس سوى الحدود التي وضعتها فرنسا"، مشيرا إلى أنه اتصل بوزير الصحة التونسي بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأعرب في الاتصال عن رغبة بلاده تقديم المساعدة.

وأكدت وسائل إعلام تونسية، اليوم، تأزم الوضع الوبائي في البلاد، واصفة الإجراءات الحكومية بـ"المحتشمة" و"الخجولة".

وتوفي حوالي 16 ألف شخص حتى اليوم في تونس نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، منهم 4 آلاف وفاة في آخر شهرين فقط.

وبالرغم من تسارع وتيرة الإجراءات الحكومية، إلا أن وتيرة الإصابات ما زالت مرتفعة أيضا، حيث أوصت اللجنة العلمية في البلاد بإجراء حجر شامل لمدة 6 أسابيع تمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.