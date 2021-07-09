شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة السودان تطالب انضمام بلاده لمشروع أمريكي لإنتاج الكهرباء بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، انضمام بلاده إلى مشروع أمريكي لإنتاج الكهرباء في قارة أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده حمدوك، اليوم الجمعة عن بُعد، مع المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفيرة سامانثا باور.

وأبدت باور استمرار دعم وكالة التنمية الدولية لمختلف البرامج المشتركة مع الحكومة الانتقالية، تحديدا لتحقيق مساعيها لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، وعودة النازحين واللاجئين، وصولا لتأسيس دولة ديموقراطية راسخة.

وتناولت السفيرة الأمريكية مع رئيس الوزراء مشروع الولايات المتحدة الأمريكية المرتبط بالطاقة والطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية، وهو مشروع ضخم يستهدف إنتاج 30 ألف ميجاوات من الكهرباء للقارة لأجل تعزيز جهود التنمية بدولها، حيث طلب رئيس الوزراء من السفيرة باور إمكانية دخول السودان في هذا المشروع المهم، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي يحملها للاقتصاد السوداني من موارد متعددة وضخمة.

وأطلع حمدوك، السفيرة باور على مختلف التطورات والأوضاع الإقليمية، حيث أكّدا أن خلق نماذج تنموية بالقارة تساعد على استقرار وأمن وسلام دوله وشعوبه وازدهارها.