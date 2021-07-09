شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن 6 عناصر رئيسية يلزم توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة.

وأوضحت الهيئة أن هذه العناصر لابد من توفرها في الفاتورة الضريبية المبسطة، اعتباراً من 4 ديسمبر 2021، موعد تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن العناصر تشمل التاريخ، واسم وعنوان المتجر، ورمز الاستجابة السريعة، وتوضيح قيمة الضريبة المضافة على الأسعار أو أن الأسعار شاملة الضريبة، وكتابة الرقم الضريبي لمنشأة تمتلك شهادة ضريبية، وتوضيح السلع أو الخدمات المقدمة.