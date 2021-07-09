شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا: عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.. ويوم غدٍ السبت المكمل لشهر ذي القعدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أكدت المجكمة العليا، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء هذا اليوم الجمعة، وبذلك يكون يوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.

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