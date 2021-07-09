شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 83 فلسطينيا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلى على جبل صبيح فى بلدة بيتا الواقعة بجنوب نابلس، بحسب "روسيا اليوم" .

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس، أحمد جبريل، بأن "8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم فى صدره ووصفت إصابته بالمتوسطة، و55 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و10 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و10 جراء السقوط"، خلال المواجهات التى اندلعت على الجبل.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ قرابة شهرين، رفضا لإقامة مستوطنة "جفعات افيتار" على قمة جبل صبيح.