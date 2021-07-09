شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، مساء اليوم الجمعة.
وكانت المحكمة العُليا، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.
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