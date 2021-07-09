جنازة عسكرية لجيهان السادات والسيسي في مقدمة المشاركين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأدى السيسي وقرينته واجب العزاء في الراحلة جيهان السادات في أعقاب الجنازة العسكرية، وتم دفن جثمان الراحلة بالنصب التذكاري إلى جوار زوجها الرئيس الراحل، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".

وكانت الرئاسة المصرية قد نعت، اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ونشرت الرئاسة المصرية بيانا، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلاله أن جيهان السادات قدمت نموذجا طيبا للمرأة المصرية في مساندة زوجها، في ظل ظروف صعبة ودقيقة، حتى قاد الرئيس الراحل، أنور السادات، بلاده إلى تحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وشدد البيان الرئاسي المصري على أن تلك الفترة كانت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعادت لها العزة والكرامة.

يشار إلى أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سبق أن أصدر قرارا بمنح جيهان السادات، وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، في العاصمة المصرية، القاهرة.

يذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.