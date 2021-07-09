سلطان عمان يزور السعودية في أولى محطاته الخارجية

دبي - محمود عبدالرازق - وستكون زيارة سلطان عمان للمملكة في الفترة من 11 إلى 12 من الشهر الجاري، وسيتلقي خلالها بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، أكد سفير سلطنة عمان في السعودية، فيصل بن تركي آل سعيد، أن زيارة سلطان عمان دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث دوليا وإقليميا.

كما اعتبر ابن تركي أن الزيارة هي "مرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية"، موضحا "أهمية تعزيز التعاون على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية، لا سيما مع تطلع الشعبين للرقي والتقدم في تلك المجالات".

ولفت السفير العماني في تصريحه لوكالة (واس) السعودية إلى "عمق العلاقات الثنائية والتوافق بين رؤية "المملكة 2030" ورؤية عُمان 2040 في كثير من القواسم، التي تسهم في تعزيز التطلعات والتعاون في العديد من المجالات والبرامج".

وشدد على أن "علاقة الشعبين العُماني والسعودي تمتاز بالمتانة والأصالة التاريخية، التي قامت على وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار".

​وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في سلطنة عمان في 11 يناير/ كانون الثاني 2020 خلفا لسلطانها الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، الذي حكم البلاد لمدة نصف قرن من الزمان، ووافته المنية في العاشر من الشهر ذاته، وذلك بناء على وصية الأخير التي فضها مجلس الدفاع الوطني في حضور الأسرة الحاكمة في عمان وأقرتها في ذات اليوم.