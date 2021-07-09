جندي "وحش" يبهر الرئيس الجزائري وقائد الجيش خلال عرض قتالي.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع النهار المحلي أظهر الجندي الملقب بـ"هالك" خلال العرض، أداءً باهرا حين دخل "راكضا كالسلاح المنفجر، واللهيب المنفعل، حيث أسقط خصومه أرضا بعروضه العسكرية القوية والباهرة".

وحاول 3 من طلبة الجيش الوطني الشعبي إسقاط "هالك" أرضا عن طريق ضربه بالعصي إلا أنهم لم يتمكنوا أمام قوته الهائلة.

وبعد انتهاء عرضه العسكري، صفق الرئيس تبون والفريق شنقريحة رئيس أركان الجيش، وجميع الحاضرين مبدين انبهارهم وإعجابهم بابن الجزائر والمدرسة العسكرية الجزائرية، بحسب الموقع.

وقدم أفراد قوات الجيش عروضا رياضية في القتال المتلاحم والكاراتيه والكونغ فو والتايكواندو وحركات بدون سلاح.

وعلاوة على هذه العروض تم تقديم تمرين قتالي بياني أبرز مدى تحكم القوات المسلحة في القضاء على مجموعة إجرامية.

كما تابع الحضور عرضا مباشرا نفذته القوات الجوية من 8 طائرات لضمان الحماية الجوية.