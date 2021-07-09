شكرا لقرائتكم خبر عن حملة أمنية عراقية تسفر عن اعتقال عددا من الإرهابيين فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن العراقي اليوم الجمعة إلقاء القبض على 5 إرهابيين بعمليات نوعية في محافظة الأنبار.

وذكر الجهاز في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "أن قوة من الجهاز في محافظة الأنبار شرعت بعد تلقي معلومات استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، بتنفيذ عمليات نوعية أُلقي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر (داعش) أحدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الأنبار، والآخران عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".

وأضاف أنه في عملية أخرى، تمكنت قوة من الجهاز، ووفق مذكرات قضائية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات (داعش) أحدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة إبان عمليات التحرير.. مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة.