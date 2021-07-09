لبنان... تيار المستقبل يحدد موقفه من الدعوة إلى مسيرات دعم للحريري

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" بيانا يرد على ما "يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوات لمسيرات شعبية في المناطق تحت عنوان: دعم الرئيس سعد الحريري في تشكيل الحكومة".

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وأوضح البيان أن "تيار المستقبل غير معني بهذه الدعوات لا من قريب ولا من بعيد، ويدعو أنصاره وجمهوره في كل المناطق إلى عدم الترويج لها أو الانجرار خلفها، والتزام توجيهات التيار التي تصدر عن مكتبه الإعلامي ومنصاته الرسمية".

وفي وقت سابق، قال عضو كتلة "المستقبل"، النائب محمد الحجار، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري أمام عدة خيارات، منها الاعتذار ومنها كذلك أن يقدم تشكيلة حكومية أو ربما هناك قرارات أخرى".

وأضاف: "هذا الأمر قيد الدرس من قبل الرئيس المكلف وسيتخذ الموقف الملائم في الأيام القليلة القادمة"، لافتا إلى أن الرئيس المكلف "حاول بكل السبل والطرق والوسائل تدوير الزوايا والاستجابة لمبادرات متعددة آخرها كانت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للوصول إلى تأليف حكومة بشروط المبادرة الفرنسية، حكومة تتمكن القيام بالإصلاحات وجلب المساعدات للبنان، هذا الأمر لم يحصل حتى الآن وما زال قرار التعطيل المتخذ من فريق عون وباسيل لا يزال هو هو".

وأشار الحجار إلى أن "هذا الفريق لا يريد حكومة إلا بمقاييسه ومعاييره البعيدة كل البعد عن معايير المبادرة الفرنسية، كل هم هذا الفريق هو أن تكون هناك حكومة تأتمر لتوجيهاته ويكون له فيها سلطة القرار حتى وإن كان قرارا تعطيليا لتسهيلها حسب توقيت الاستحقاقات المقبلة والمستقبل السياسي لصهر الرئيس جبران باسيل، هذا الأمر حتى اللحظة هو الذي يحكم المشهد السياسي".