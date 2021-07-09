بوغدانوف يؤكد للحريري دعم روسيا لتشكيل حكومة ذات كفاءة في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وجاء في تعقيب وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، أن "الجانب الروسي أعاد تأكيد دعمه الثابت للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط ذات كفاءة في لبنان برئاسة سعد الحريري؛ في أسرع وقت ممكن، ما يمكنه من أن يكسر المسار السلبي للأحداث في البلاد".

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وجرى التأكيد على أهمية التوصل إلى توافق حول مبادئ الوحدة، وسلامة أراضي وسيادة لبنان.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحريري عرض، خلال المحادثة، رؤيته للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في لبنان، والذي من المرجح أن يتفاقم.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية عميقة منذ خريف 2019. خلال هذه الفترة، استقالت حكومتان: سعد الحريري وسط احتجاجات، وحسن دياب، عقب الانفجار في ميناء بيروت.

وبحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2020، خططت السلطات المحلية للإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب، لكن بدلاً من ذلك، أعلن أديب في 26 أيلول/سبتمبر، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، موضحاً أن دافع هذا القرار هو أن الكتل السياسية لم تتخل عن تسييس عملية التشكيل.

في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، كلف الحريري مرة أخرى بتشكيل الحكومة، معلناً استعداده إتمام التشكيل على وجه السرعة.

ولكن حتى الآن لم ينجح الحريري في إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف السياسية في لبنان.