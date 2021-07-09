شكرا لقرائتكم خبر عن تلبية لدعوة خادم الحرمين.. سلطان عمان يزور المملكة الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1 – 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11 – 12 يوليو 2021م.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.