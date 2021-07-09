شكرا لقرائتكم خبر عن الرائي «الخضيري» يتوقع: ليس هناك احتمالية لرؤية هلال ذي الحجة اليوم الجمعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرائي الفلكي عبدالله الخضيري: إنه بحسب معطيات مرصد جامعة المجمعة الفلكي، فليس هناك احتمالية لرؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الجمعة – بمشيئة الله-.

وأوضح الخضيري لـ”برنامج 120″ على قناة الإخبارية، أن مرصد جامعة المجمعة الفلكي اعتاد إصدار بيان بكل شهر من شهور العام الهجري، وأصدر المرصد الفلكي بياناً قبل أيام، حيث تشير المعطيات أنه مساء اليوم الجمعة الهلال سيغرب الساعة السادسة و 37 دقيقة.

وأضاف: “بينما ستغرب الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير في السادسة و52 دقيقة، وسيحدث بمشيئة الله الاقتران المركزي بعد غروب الشمس بهذا اليوم، أي أن القمر سوف يكون تحت الأفق وقت غروب الشمس وقد انخفض بمقدار ما يصل إلى 3 درجات تقريباً”.

وكانت المحكمة العُليا، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.