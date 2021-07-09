إسرائيل تنعى جيهان السادات... "شاركت في مسيرة السلام" 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أعرب من خلالها عن حزنه لسماع خبر رحيل زوجة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، مؤكدا وقوفها إلى جانب زوجها، ودعمها لزيارته التاريخية إلى القدس.

وأشاد هرتزوغ بالسيدة جيهان السادات، موضحا أنها ساندت الرئيس المصري الراحل في استكمال مسيرة السلام وتعزيزه مع بلاده، متقدما باسمه وباسم إسرائيل بتعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري.

وفي السياق نفسه، نعت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ببالغ الحزن والأسى السيدة النبيلة جيهان السادات، متقدمة بخالص التعازي إلى شعب مصر.

ويذكر أن السيدة جيهان السادات، قد توفيت اليوم الجمعة، ونعتها الرئاسة المصرية ببالغ الحزن والأسى، موضحة أنها قدمت نموذجا طيبا للمرأة المصرية في مساندة زوجها، في ظل ظروف صعبة ودقيقة، حتى قاد الرئيس الراحل، أنور السادات، بلاده إلى تحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ويشار إلى أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سبق أن أصدر قرارا بمنح جيهان السادات، وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس، في العاصمة المصرية، القاهرة.

ويذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.