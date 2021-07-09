وزيرة مصرية: النساء يمثلن 50.7% من موظفي الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "اليوم السابع" عن السعيد قولها بأن المؤشرات الأخيرة تعكس ارتفاع نسب تمثيل المرأة في مجلس الوزراء لتبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق وتصل إلى 26%، كما ارتفعت نسبة تمثيل السيدات في البرلمان إلى 15%.

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جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة المصرية للندوة الإقليمية "سياسات التعليم وتنمية المهارات المستجيبة للنوع الاجتماعي ما بعد جائحة كوفيد-19"، افتراضيًا بصفتها الرئيس المشارك للمنتدى.

ولفتت السعيد، إلى أن أغلبية السيدات تتركزن في الوظائف ذات المهارات والأجور المنخفضة والعمالة غير الرسمية، لأن مسؤوليات الأسرة والرعاية تحد من فرصهن في الحصول على التعليم والتدريب، أو المشاركة بالتساوي في سوق العمل.

وبحسب الوزيرة فقد بلغت نسبة تمثيل السيدات في الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حاليا 10.1% في مجالس الإدارة من بين 243 شركة، وفي القطاع المصرفي 14.8% بين 34 بنك، بينما تبلغ نسبة تمثيل السيدات في قطاع الأعمال العام 6.1% من بين 8 شركات قابضة و112 شركة تابعة.

في السياق ذاته، أعلنت السعيد عن إطلاق مبادرة وطنية بعنوان "هي من أجل مستقبل رقمي" خلال شهر يوليو/تموز الجاري بهدف سد الفجوة الرقمية بين الجنسين من خلال التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع Cisco International وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتستهدف تلك المبادرة كذلك ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والتدريب التكنولوجي لتعزيز الابتكار الشامل، كما تطمح إلى تدريب 2000 سيدة في الجامعات الحكومية والقطاع العام قبل عام 2022.