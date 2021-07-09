الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamad Torokman
وأضافت الوكالة أن عباس "سيطلع أردوغان على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه إلى بدء عملية إعادة الأعمار هناك".
وذكرت الوكالة أن "الرئيس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص".
كما أشارات إلى أن الرئيسان سيبحثان أيضا خلال اللقاء الشأن الفلسطيني، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.