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الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Mohamad Torokman

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس سيصل "مساء اليوم وسيجتمع خلال الزيارة مع الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك".

وأضافت الوكالة أن عباس "سيطلع أردوغان على التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحاجه إلى بدء عملية إعادة الأعمار هناك".

وذكرت الوكالة أن "الرئيس سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة عموما، وفي القدس بما فيها أحياء سلوان، والشيخ جراح، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص".

كما أشارات إلى أن الرئيسان سيبحثان أيضا خلال اللقاء الشأن الفلسطيني، وسبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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